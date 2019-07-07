المالية تبحث التعاون مع إيطاليا في ضمان تمويل مونوريل العاصمة الإدارية

كتب- مصطفى عيد:

بحث وفد من وزارة المالية مع جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي، آخر تطورات التعاون الثنائي في المجالين المالي والاقتصادي، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم آفاق التعاون المشترك فى المشروعات القومية المصرية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقالت المالية إن من أبرز هذه المشروعات التي بحث الجانبان التعاون فيها ضمان تمويل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، فضلاً عن مشروع تطوير محطة أسيوط للتكرير الهيدروجيني، الذي يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية، وتقليص حجم الواردات من الصناعات والتكريرات النفطية.

جاء ذلك على مشاركة الوفد المصري كضيف شرف بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي الذي انعقد مؤخرًا في مدينة نابولي، والتي جاءت لاستعراض ملامح التجربة المصرية والانطلاقة الاقتصادية التي حققتها مؤخرًا.

وأعرب وفد وزارة المالية عن رغبة الجانب المصري في الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتوطين التكنولوجيا الإيطالية بمصر، داعيًا إيطاليا لزيادة حجم استثماراتها خاصة أنها تُعد ثاني أكبر مستثمر أوروبي في مصر، وثاني أكبر شريك تجاري معها من بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال وفد المالية إن التطور الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالشراكة المصرية الإيطالية لتشمل المزيد من المجالات الحيوية، وتيسير نفاذ الاستثمارات الإيطالية لمصر خاصة مشروعات التصنيع المشترك.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير المظلة التشريعية، بما يضمن تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تُعد العماد الرئيسي للاقتصاد الإيطالي.

وذكر الوفد أن الاقتصاد المصري استهل مرحلة جديدة تعتني بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما يُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بعدد من النتائج الإيجابية لتلك المرحلة، والتي انعكست في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو.

وأعرب عن تقدير مصر لأهمية الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا التي تُعد نموذجًا لشراكة بناءة ترتكز على التكامل، وتحقيق المصلحة المشتركة، مستدلاً بمشروعات شركة إيني التي تُعد محفزا رئيسيا لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وأكد وزير المالية الإيطالي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع مصر لاسيما للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، مبديًا ترحيبه بالدعوة التي وجهها الوفد المصري، لاستقباله في مصر خلال العام الجاري.