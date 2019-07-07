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    "تنمية المشروعات" يبدأ تلقي طلبات الاشتراك في معرض "تراثنا"

    01:54 م الأحد 07 يوليو 2019
    "تنمية المشروعات" يبدأ تلقي طلبات الاشتراك في معرض "تراثنا"

    نيفين جامع

    كتب- مصطفى عيد:

    قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، في بيان اليوم الأحد، إنه بدأ اليوم في تلقي طلبات اشتراك العارضين في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

    وأضاف الجهاز أنه يستمر تلقي طلبات الاشتراك لمدة أسبوع من خلال فروع الجهاز المنتشرة في جميع المحافظات.

    وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الاشتراك في المعرض ليس قاصرا على مستفيدي الجهاز، وإنما متاح أيضا لكل أصحاب المشروعات الصغيرة متناهية الصغر العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

    وأشارت إلى أن المعرض سيكون أكبر تجمع للحرف اليدوية والتراثية من مختلف المحافظات، حيث يضم معروضات مثل السجاد والكليم اليدوي، وكذلك التللي، بالإضافة إلى مفروشات أخميم، والمنتجات النحاسية، والزجاجية، والصدف، والخيامية، وغيرها من مختلف الصناعات اليدوية.

    نيفين جامع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة معرض تراثنا السيسي مركز مصر للمعارض الدولية

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