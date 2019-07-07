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    ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:58 ص الأحد 07 يوليه 2019
    ارتفاع الطماطم وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان البلدي والخوخ البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب أسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، والكوسة بين 2 و4 جنيهات، والخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

    وفي المقابل تراجع سعر كيلو الليمون 5 جنيهات، ليتراوح بين 15 و30 جنيها.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

    البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه.

    البصل بين 2.5 و3.75 جنيه.

    الكوسة بين 2 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

    البامية بين 9 جنيهات و17 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

    كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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