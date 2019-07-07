ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس السبت ليتراوح بين 38 و44 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، بسوق العبور، ليتراوح اليوم بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات بسوق العبور، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما هبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا للأرقام التي أعلنها الموقع.