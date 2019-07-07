  • عاجل:الحكومة تحدد الخطة الزمنية لرفع سن المعاش إلى ٦٥ عامًا.. التفاصيل بعد قليل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:03 م الأحد 07 يوليه 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    السمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس السبت ليتراوح بين 38 و44 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، بسوق العبور، ليتراوح اليوم بين 39 و43 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات بسوق العبور، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما هبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا للأرقام التي أعلنها الموقع.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

    الخبر التالى:

    الشرقية للدخان تبدأ تشغيل ماكينة جديدة تنتج 8200 سيجارة في الدقيقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان