تراجع أسعار الدواجن وكرتونة البيض ترتفع خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن جنيها واحدا في المزرعة، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 23 جنيها مقابل 24 جنيها، لتصل إلى 27 جنيها في السوق مقابل 28 جنيها، الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة تراجع إلى 27 جنيها مقابل 28 جنيها، ليباع بنحو 33 جنيها في الأسواق.

وارتفع سعر كرتونة البيض لتصل إلى 34.5 جنيه بالمزرعة مقابل 33.5 جنيه، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 38 جنيها، وفقا لقول عبد العزيز السيد.

وقال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.