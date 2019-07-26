زيادة البوري وتراجع البلطي.. أسعار السمك الجملة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيها ليتراوح اليوم بين 33 و 37 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح بين 39 و45 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وصعد سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.