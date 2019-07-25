تصل إلى 366%.. زيادة في معدلات التحصيل الإلكتروني بالبنك الأهلي

كتبت - منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن معدل التحصيل الإلكتروني شهد نموا كبيرا في نهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وأضاف فاروق أن نسبة النمو لتحصيل الجمارك بالبنك بلغت 84% خلال العام الماضي، ووزاد التحصيل الإلكتروني للضرائب 90 %، والمصروفات الجامعية بنسبة 155%، والتحصيل الإلكتروني للتأمينات بنسبة 366%، والمطالبات والفواتير بنسبة 66% مقارنة العام المالي السابق عليه.

وأشار إلى أن تنمية التجارة الإلكترونية يتماشى مع سياسة البنك المركزي والدولة والمجلس الأعلى للمدفوعات، للسيطرة على التداول النقدي خارج البنوك، والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي باستحداث الطرق الإلكترونية والرقمية، وخلق وسائل مدفوعات لكافة شرائح المجتمع بسهولة ويسر.

وأضاف فاروق، أن الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلي والجهات الحكومية، جعلت البنك يقدم معظم الخدمات الحكومية مميكنة، كدفع فواتير الكهرباء، ودفع الضرائب والجمارك، وحجز تذاكر السكك الحديدية، وشراء اللوحات المعدنية المميزة للسيارات، والتقدم لقرعة الحج، واستخراج شهادات وتصاريح العمل المميكنة من خلال الإنترنت.