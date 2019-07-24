النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تصاعد التوترات بشأن إيران وانخفاض كبير في المخزونات الأمريكية، ومؤشرات إيجابية بخصوص محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وإن كانت المخاوف من ضعف الطلب حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3% إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت نحو 1%، أمس الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو 1% أيضا في الجلسة السابقة.

وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو الجاري، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الامريكي أمس الثلاثاء، ويأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل..

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزون، اليوم الأربعاء.

وقال محللون، إن احتمال استئناف محادثات التجارة الصينية الأمريكية ساهم في دعم الأسعار.