المصرف المتحد يفتتح مراكز تطوير الأعمال بالدقهلية ضمن مبادرة "رواد النيل"

كتبت- منال المصري:

افتتح المصرف المتحد اليوم الاثنين، مراكز تطوير الأعمال التابع للمبادرة، وذلك بفرع المصرف المتحد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية بهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقالت لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة "رواد النيل" التي أطلقها البنك المركزي المصري في بداية هذا العام، هي مبادرة مكملة وداعمة لمبادرة الرئيس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي أطلقها البنك المركزي المصري لحث البنوك العاملة في مصر علي توفير 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات بنهاية 2019.

وأضافت هلال، أن مبادرة "رواد النيل" تعمل على توفير المعرفة والتدريب والتحفيز لرواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.

وأشارت هلال إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف افتتاح 30 مركزا لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة "رواد النيل" بمشاركة 11 بنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 15 محافظة بالدلتا والصعيد قبل نهاية العام الحالي.

ويتم اختيار افكار المشروعات التي سيتبناها المصرف بناء علي 4 معايير هم ،حداثة الفكرة، وقدره الفكرة أو المشروع علي خدمة قطاع عريض من الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتماسك فريق العمل، وإمكانية تسويق الفكرة او المنتج.