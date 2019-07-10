البلطي يتراجع 3 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 38 و42 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وكما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.