  • عاجل:رفع الحصانة عن نائب متهم بتلقي رشوة مليوني جنيه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    البلطي يتراجع 3 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    02:53 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    البلطي يتراجع 3 جنيهات.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت دينا خالد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 38 و42 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما استقر سعر كيلو سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وكما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

    السمك البلطي أسعار السمك سوق العبور

    الخبر التالى:

    41 % نموا في أرباح فروع سامسونج إلكترونيكس مصر النصف الأول من 2019
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان