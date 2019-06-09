10 جنيهات زيادة في كيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي والطماطم بين 25 قرشا و10 جنيهات في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 50 و60 جنيهًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الأحد.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

البسلة بين 10 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 50 و60 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.