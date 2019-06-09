10 جنيهات زيادة في كيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي والطماطم بين 25 قرشا و10 جنيهات في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 50 و60 جنيهًا.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الأحد.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.
البسلة بين 10 جنيهات و15 جنيها.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 50 و60 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.
كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.
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