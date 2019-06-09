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    10 جنيهات زيادة في كيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

    10:45 ص الأحد 09 يونيو 2019
    10 جنيهات زيادة في كيلو الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

    سوق للخضار

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي والطماطم بين 25 قرشا و10 جنيهات في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 50 و60 جنيهًا.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الأحد.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

    البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    الملوخية بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

    البسلة بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 50 و60 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

    كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

    بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الليمون

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