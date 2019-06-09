ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 35 و40 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي خلال تعاملات اليوم بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.