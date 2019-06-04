"التجاري الدولي" يطلق برنامجا تدريبيا بمجال التكنولوجيا المالية للمرأة

كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أطلق أول برنامج تدريبي متخصص في مجال التكنولوجيا المالية للفتيات حديثات التخرج.

وأضاف البنك أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتثقيف الفتيات حديثات التخرج في مجال التكنولوجيا المالية، ودعمهم للعمل في البنوك والشركات المالية الكبرى، في ظل الرعاية والدعم الذي تحظى به المرأة من قبل القيادة السياسية.

وقال محمد السناري رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك إن مصرفه نجح بالفعل في تخريج أول دفعة من البرنامج، وشملت الدفعة الأولى 12 فتاة حديثة التخرج تم اختبارهن بعناية قبل قبولهن في البرنامج.

وأضاف أن البنك يقيم قدرات الفتيات بعد انتهاء البرنامج ليكون لهن الأولوية في التوظيف بالبنك وفقا للمتطلبات المتاحة في حينه.

وذكر السناري أن البرنامج مدته 7 أسابيع وتم من خلاله عقد ورش عمل مكثفة في الإدارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية بالمركز الرئيسي للبنك، موضحا أن البنك يسعى من خلال هذا البرنامج إلى التخلص من المعتقدات الخاطئة بعدم قدرة المرأة على العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب السناري، تحصل المتدربات اللاتي تجاوزن الدورة بنجاح على شهادة رسمية من البنك تفيد ذلك، وإنجاز المهام المطلوبة منهن بكفاءة وفقا لاستيعابهن للبرامج المختلفة.

وأشار إلى أن البرنامج يضع الفتيات والمؤسسات المالية على أهبة الاستعداد للانطلاق نحو مستقبل أرحب في قطاع ينمو بمعدلات غير مسبوقة عالميا ومحليا، وأن البنك يدرس الاستمرار في البرنامج بعد نجاح التجربة الأولى.

وذكر السناري أن البنك يضع ضمن مستهدفاته في مختلف القطاعات تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تشهدها الدولة، وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، مما يؤهلها من النهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

وقال إن البنك يفي دائما بالمعايير الدولية لتمكين المرأة، ويتضح ذلك من إدراج البنك في مؤشر "بلومبرج للمساواة بين الجنسين لعام 2019"، كأول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.