الليمون ينخفض 10 جنيهات بسوق الجملة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي 10 جنيهات، كما تراجع سعر الكوسة والفاصوليا، في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 20 و30 جنيهًا، مقابل 30 و40 جنيها، بتراجع 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.