تفاصيل وشروط قروض السيارات الجديدة في 7 بنوك خاصة وإسلامية

كتبت - منال المصري:

تعمل البنوك سواء الخاصة أو العامة أو الإسلامية على تقديم قرض للسيارات بهدف جذب عملاء جدد أو مساعدة عملائهم على شراء سيارة بأقساط شهرية.

وتتنافس البنوك على المزايا المقدمة على قرض السيارة في نسبة الفائدة، وقيمة القرض، ومدة سداد القرض، وإمكانية تحويل الراتب من عدمه على البنك، ونسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي ثمن السيارة، ونسبة المصاريف الإدارية.

ويطلب البنك من العميل استيفاء بعض الأوراق قبل الموافقة على القرض، تشمل شهادة إثبات دخل معتمدة من جهة العمل، وصورة من الرقم القومي، وإيصال مرافق حديث لا يتجاوز 3 أشهر، وبعض البنوك تطلب تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك، وفاتورة من المعرض بإجمالي ثمن السيارة.

وتتباين قرارات العملاء مع التعامل مع البنوك فالبعض يميل إلى التعامل مع البنوك التجارية العادية والبعض الآخر يفضل التعامل مع البنوك الإسلامية.

ويعمل في السوق المصري 3 بنوك إسلامية وهي بنك فيصل الإسلامي والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي من إجمالي 38 بنكا في مصر.

وتتنوع برامج تمويل السيارات بالبنوك بين برنامج لتمويل الموظفين أو أصحاب المهن الحرة أو بضمان أوعية ادخارية للعميل بالبنك.

ونعرض في التقرير مزايا وشروط قرض السيارة في 7 بنوك خاصة وإسلامية للموظفين في الحكومة أو القطاع الخاص.

1 - مصرف أبوظبي الإسلامي:

الحد الأدنى للقرص من 20 ألف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه في حال تحويل الراتب على البنك.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات.

الفائدة تتراوح بين 10% إلى 12% ثابتة حسب نوع الشركة وإمكانية تحويل الراتب على البنك من عدمه.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1500 جنيه في حال التحويل وألفي جنيه في حال عدم التحويل.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

البنك يمول نسبة تتراوح من 75% إلى 80% من إجمالي سعر السيارة مقابل سداد العميل 20% من إجمالي القرض.

2- بنك فيصل الإسلامي:

قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض تتراوح من عام إلى 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتغير حسب سعر الكوريدور بالبنك المركزي بزيادة 1.5%.

المصاريف الإدارية تتراوح بين 1% إلى 2% حسب نوع الوظيفة.

دخل العميل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه.

قدم البنك تمويل بنسبة 75% من إجمالي ثمن السيارة.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

3 - بنك البركة:

قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه حسب راتب العميل .

مدة سداد القرض يتراوح بين عاما وتصل إلى 7 سنوات حسب تحويل الراتب من عدمه.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18% إلى 21% متناقصة حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك.

المصاريف الادارية تتراوح بين 1% إلى 2% حسب نوع الوظيفة.

دخل العميل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة السيارة.

4 - قرض البنك العربي الأفريقي الدولي :

قيمة القرض تتراوح بين 30 ألف جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك من عدمه.

مدة سداد القرض تتراوح بين عام واحد ولا تزيد عن 7 سنوات كحد أقصي.

نسبة الفائدة تتراوح بين 18% متناقصة في حال تحويل الراتب أو 21% متناقصة في حال عدم تحويل الراتب.

المصاريف الادارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

دخل العميل الشهري لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم البنك تمويل يصل إلى 90% من إجمالي سعر السيارة.

5 - أي جي بنك:

قيمة القرض تتراوح بين 25 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة سداد القرض لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة تتراوح بين 19.5% متناقصة لمدة القرض أقل من 5 سنوات ـو 20.4% على مدة القرض التي تزيد عن 5 سنوات.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 2500 جنيه في حال تحويل الراتب على البنك أو 3 آلاف جنيه في حال تحويل الراتب على بنك آخر.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

6 - بنك الشركة المصرفية العربية:

قيمة التمويل تتراوح بين 20 ألف جنيه حتى 700 ألف جنيه.

مدة سداد القرض تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات في حال تحويل الراتب وتزيد إلى 7 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.

نسبة الفائدة تتراوح بين 21.5% على مدة القرض 5 سنوات أو 22.5% على مدة القرض 7 سنوات.

المصاريف الإدارية 2.25% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن 1500 جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يقدم البنك تمويل بنسبة 80% من إجمالي قيمة القرض.

7 - بنك الاسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه حسب إمكانية تكويد الشركة بالبنك أو تحويل الراتب على البنك.

مدة سداد القرض يتراوح بين عام إلى 8 سنوات حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك أو القسط أو عدم التحويل.

نسبة الفائدة تتراوح بين 16% متناقصة وتصل إلى 23% حسب تصنيف الشركة بالبنك وكذلك إمكانية تكويدها أو عدم تكويدها بالبنك.

المصاريف الإدارية تتراوح من 1.5% إلى 2% حسب إمكانية تحويل الراتب وتكويد الشركة ومدة سداد القرض .

الدخل الشهري للعميل لا يقل عن ألف جنيه.

لا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة تمويل البنك للسيارة تصل إلى 100% كما يتيح البنك للعميل سداد جزء من ثمن السيارة كمقدمة تتراوح من 20% إلى 50% من إجمالي ثمن السيارة.