مدحت نافع: خطة تطوير "النصر للزجاج" تؤهل الشركة للطرح في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن خطة تطوير شركة النصر للزجاج والبلور (مصانع ياسين) هو إعداد من أجل طرح جانب منها في البورصة.

وأوضح نافع، في تصريحات تليفزيونية، أن الشركة القابضة نفذت هيكلة مالية للشركة، وضخت استثمارات بنحو 300 مليون جنيه ورفع رأسمال الشركة إلى نحو 100 مليون جنيه، والاستحواذ على كامل ملكية الشركة.

"في تصوري، الاستحواذ على الشركة ليس بغرض الاستحواذ لكنه بغرض إعدادها لطرح جزء منها في البورصة لتحسين الملكية والإفصاح والحوكمة" بحسب ما قاله نافع.

وتأسست شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور في عام 1932 وكانت شركة ملك "محمد بك سيد ياسين، لكنها أصبحت تابعة لقطاع الأعمال العام بعد تأميمها.

وكانت الشركة تحقق خسائر وصلت إلى 193 مليون جنيه في 2009، ليصدر قرار بتصفية الشركة وإغلاق مصانعها، لكن الحكومة أعادت العمل بها في 2015.

وحققت الشركة أرباحا في العام المالي الماضي (2017 -2018) إلى نحو 16.4 مليون جنيه، ثم إلى نحو 22.3 مليون جنيه في 11 شهرا من العام المالي الجاري.