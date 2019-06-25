شركة "IBM" تفتتح مركزين جديدين في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة "IBM" للتكنولوجيا والبرمجيات، توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركزين جديدين في مصر، الأول مركز العملاء للابتكار والصناعة، والثاني مركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة "IBM" إنها اختارت مصر كموقع لمراكزها الاستراتيجية لكونها مركزاً للابتكار في المنطقة، بالإضافة إلى توافر كوادر بشرية ذات مهارات عالية، ونقلت الشركة مقرها الرئيسي في مصر إلى القرية الذكية في القاهرة.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دعم الخطة القومية لمصر، حيث تهدف هذه المراكز إلى المساهمة في إسراع عملية التحول الرقمي لكل من المؤسسات العامة والخاصة، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية الهجينة.

وذكرت الشركة أن من المقرر أن تعمل هذه المراكز على تعزيز الابتكار من خلال تقديم تجارب متطورة للعملاء، وتوفير خبرات تقنية عالية المستوى لهم.

وقال تكريم التهامي، المدير العام لشركة "IBM" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "منذ أكثر من قرن تقوم الشركة بدور أساسي في تكوين شراكات قوية من أجل المساعدة في دفع عجلة التحول وإحداث تغيير مجتمعي مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف التهامي، أن شركته على مدى عقود تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد المصري من خلال تنمية المهارات، وتوفير فرص عمل ومساعدة الشركات على استخدام أحدث التقنيات المبتكرة للنهوض بأعمالهم، وفقا للبيان.