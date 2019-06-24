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    عكاشة: ربحية البنك الأهلي ستعود للنمو بعد بدء استحقاق شهادة الـ20%

    12:28 م الإثنين 24 يونيو 2019
    عكاشة: ربحية البنك الأهلي ستعود للنمو بعد بدء استحقاق شهادة الـ20%

    هشام عكاشة

    موسكو- منال المصري:

    قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن ربحية البنك ستعود لتحقيق النمو بالمعدلات التي كانت تسجلها من قبل، وذلك بعد بدء استحقاق الشهادات مرتفعة العائد 20% تدريجيا.

    وكان بنكا الأهلي المصري ومصر استمرا في إصدار شهادة مرتفعة العائد لأجل عام بفائدة 20% وذلك منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى منتصف فبراير 2018، بهدف امتصاص السيولة من السوق، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    وأثرت الشهادات مرتفعة العائد على أرباح البنكين بالتراجع، وذلك لارتفاع تكلفتها، حيث انخفض صافي أرباح البنك الأهلي خلال عام 2017-2018 بنحو 25% مقارنة بالعام السابق عليه لتسجل 10.1 مليار جنيه، كما تراجع صافي أرباح بنك مصر بنسبة 50% العام الماضي لتسجل نحو 4.1 مليار جنيه.

    هشام عكاشة البنك الأهلي شهادة الـ20%

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