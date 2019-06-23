تونجسرام المجرية تعتزم الاستثمار بمصر في إنتاج نظم الإضاءة الموفرة

كتبت- دينا خالد:

عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع جورج بوير، رئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري في مجالات إنتاج نظم الإضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الإضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.

وحضر اللقاء بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة، وحسام عبد العزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الهندسية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وقال الوزارة، إن زيارة وفد الشركة المجرية للقاهرة تأتي كنتيجة للمباحثات التي أجرتها الوزارة مع بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري على هامش مشاركتهم بفعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي والذي عقد بروسيا مطلع الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة تستهدف الإنتاج للسوق المصرى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وأضافت الوزارة أن الشركة المجرية تدرس إنشاء مشروع مشترك بالسوق المصري لإنتاج نظم الحلول الذكية للإضاءة الخاصة بإضاءة الشوارع ومستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة للمنازل ونظم الإضاءة المستخدمة في مجال الزراعة المتطورة.

وأشارت الوزارة إلى أن شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية في العالم شجعت الشركة على دراسة الاستثمار بالسوق المصري والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.

ونقل جورج بوير، رئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية حرص الشركة على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحورا تجاريا مهما على المستويين القاري والعالمي.

وأضاف وير، أن الشركة تستهدف العمل بالسوق المصري في مجال إنتاج مستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة بالمدن الذكية خاصة في ظل المشروعات الانشائية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية .

وأشار وير، إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المجرية للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للمهندسين والفنيين والمزارعين على استخدام التقنيات الحديثة التي تطبقها الشركة.

وأوضح وير أن الشركة ستستخدم مكونات محلية فى عمليات الإنتاج بنسب قد تصل إلى 100% خاصة وأن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة صناعية متميزة تؤهله لتغطية كافة احتياجات الشركة من مدخلات الإنتاج.