الدولار يستقر في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند أسعار نهاية تعاملات الأمس.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، وكريدي أجريكول، عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثابتا، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.