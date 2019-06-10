قطاع الأعمال: مؤتمر في يوليو للإعلان عن خط ملاحي بين مصر وشرق أفريقيا

كتبت- شيماء حفظي:

عقدت وزارة قطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر تنظمه الوزارة والشركة القابضة للنقل البحري والبري في يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم خلال الاجتماع عرض رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية، وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها من خلال شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها.

وأضافت الوزارة أنها ستنظم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في 2 يوليو المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق أفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

وأكدت الوزارة في بيانها، أهمية السوق الأفريقية وما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين في مجال التجارة والصناعة في مصر، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر أيضا كبوابة شمالية للتجارة الأفريقية مع دول أوروبا.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك السلسلة التي تنوي الوزارة إطلاقها تشمل خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها.