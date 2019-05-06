1.7 مليار دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال 4 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- أحمد كامل:

أعلن البنك المركزي، أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 106 ملايين دولار، ليواصل صعوده للشهر الرابع على التوالي، مسجلا 44.22 مليار دولار.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بذلك خلال أول 4 أشهر من عام 2019 بنحو 1.7 مليار دولار، حيث شهد فبراير الجزء الأكبر في هذه الزيادة بعد طرح مصر سندات دولارية دولية، واستلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

ويرصد مصراوي من خلال الإنفوجرافيك التالي تطور رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي.