تراجع أسعار الدواجن واستقرار اللحوم قبل أيام من العيد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن جنيهين للكيلو جرام الواحد خلال تعاملات اليوم الخميس قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، وذلك مقارنة بمستوياتها بداية الأسبوع الحالي، بحسب ما قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووصل سعر كيلو الدواجن إلى 27 جنيهًا بالمزرعة مقابل 29 جنيهًا الأسبوع الحالي، ليباع بـ 31 جنيهًا في الأسواق.

وقال عبد العزيز السيد إن سعر كرتونة البيض ارتفع 3 جنيهات حيث وصلت إلى 29 جنيهًا بالمزرعة، لتباع بـ 31 جنيهًا في الأسواق.

واستقر سعر كيلو الدواجن البلدي بين 34 و35 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 39 جنيهًا في الأسواق، وفقًا لعبد العزيز.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار الكتاكيت استقرت، لتتراوح بين 5 و6 جنيهات للكتكوت الواحد.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم مستقرة عند نفس مستوياتها منذ عدة أشهر.

وبحسب وهبة، فإن سعر كيلو الكندوز بالقاهرة الكبرى يتراوح بين 120 و150 جنيهًا، وبين 120 و130 جنيهًا بالمحافظات، فيما يبلغ سعر كيلو الضأن 140 جنيهًا، ويصل سعر كيلو اللحم الجاموسي الكبيرة والجملي إلى بين 100 و110 جنيهات.

ويبلغ سعر كيلو اللحوم السوداني 90 جنيها، وفقا لوهبة.