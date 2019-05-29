4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة من "المالية" لجهات وشركات حكومية

كتب- مصطفى عيد:



قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إنها اعتمدت عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019، للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وأضافت الوزارة أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل.

وأصدرت وزارة المالية ضمانات بمبلغ مليار و357.9 مليون دولار لشراء 5 ملايين و230 ألف طن قمح مستورد.

وذكرت الوزارة أن الإتاحات تضمنت أيضا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أبريل 2019.

كما أتاحت المالية مبلغ 391.6 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر أبريل 2019، وأتاحت مبلغ 2.57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أبريل 2019.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 56.5 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أبريل 2019، ومبلغ 17.36 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الانفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر أبريل 2019، وفقا للبيان.

كما تضمنت الإتاحات مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر أبريل 2019، وإتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر أبريل 2019 كدعم لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، بحسب المالية.