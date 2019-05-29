ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واسنقر سعر كيلو السمك المكرونة بين 50 و66 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيهًا.