معيط يطير إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين

كتب- مصطفى عيد:

غادر القاهرة، اليوم الثلاثاء، محمد معيط وزير المالية يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وذلك لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في الفترة من 11 إلى 15 أبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم، يرافق الوزير أيضا يمنى خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ونيفين منصور مسؤول ملف اليورو كلير بالوزارة.

ويشارك وزير المالية، خلال الزيارة، في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويحضر عددا من النقاشات والموائد المستديرة، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير والوفد المرافق له، كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية، وكذلك رؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المنتظر أيضا أن يلتقي الوزير المسئولين عن برامج صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، يسبقها اجتماع مع حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وفقا للبيان.

وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي يعقد معيط العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقاءه مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحكومة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالسلام.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة، واستعراض نظام الإصلاح، وخطط التمويل الاستراتيجي، بحسب البيان.

كما يشارك وزير المالية في العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية على رأسها اجتماعه مع رئيس مصلحة سك العملة البريطاني وكبار المسئولين بها.

ومن المقرر أن يشارك معيط أيضًا في عدد من الاجتماعات الخاصة بمجموعة العشرين، إلى جانب مشاركته بالمائدة الوزارية المستديرة لمناقشة شبكات الحماية الاجتماعية الآمنة من خلال تحسين فرص الاقتصاد لخلق فرص عمل وتنمية رأس المال البشري، وتفعيل شبكات حماية اجتماعية آمنة بمختلف الدول المشاركة.

ومن المنتظر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في عدد من النقاشات والحوارات مع مؤسسات التصنيف الائتماني كمؤسسة فيتش، وستاندرد آند بورز، وموديز، إلى جانب مشاركتهم في اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

كما سيلتقي الوزير مع مؤسسات التمويل المختلفة ومجموعات المستثمرين والبنوك والتي من أبرزها ستاندرد آند تشارترد، وبي إن بي باريبا، وميريل لانش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس في تقارير الأداء التي تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات، وفقا للبيان.