1.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية لأمريكا في 2018

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المصرية غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية حققت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018، حيث بلغت مليار و658 مليون دولار، مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14.8%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكي حوالي 5 مليارات و56 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليارات و991 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.6%، وفقا لأحدث تقرير تلقاه عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا.

وأضافت الوزارة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 شاملاً المنتجات البترولية وغير البترولية، وصل إلى 7 مليارات و537 مليون دولار مقابل 5 مليارات و628 مليون دولار خلال عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 34%.

وأشار التقرير إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" ارتفعت بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017.

كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة في إطار النظام المعمم للمزايا "GSP" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.

وقال وزير التجارة إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتجارية الضخمة بالبلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وواشنطن على المستويين السياسي والاقتصادي إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والأمريكي على حد سواء.

وبحسب البيان، تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بواشنطن الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية المعروفة باسم "التيفا"، حيث يترأس الجانب المصري بالمفاوضات أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الأمريكي نائب الممثل التجاري الأمريكي، حيث عقدت الجولة الثالثة بالقاهرة في شهر ديسمبر 2017.

ويضم الوفد المصري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ونائب رئيس هيئة الطيران المدني، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة، وشركة مصر للطيران.

وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن المباحاثات ستتناول عددا من الموضوعات المتعلقة بحركة التجارة بين البلدين وتشمل نفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التي فرضها الجانب الأمريكي على واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والألومنيوم.

وأضاف أن الوفد المصري سيستعرض خلال المباحثات، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً، إلى جانب بحث سبل توسيع استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية والتي تشمل المناطق الصناعية المؤهلة، والنظام المعمم للمزايا التجارية.

كما سيتم بحث سبل دفع التعاون الفني في مجالات تسهيل التجارة والتعاون الإداري في النواحي الجمركية، وفقا لأحمد عنتر.