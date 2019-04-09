لمياء كامل: قمة "صحوة العقول" تنقل ملامح نهضة مصر التكنولوجية للعالم

القاهرة- مصراوي:

قالت لمياء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "سي سي بلاس" للعلاقات العامة والمنسق العام لقمة "صوت مصر.. صحوة العقول"، إن القمة تهدف إلى إظهار تفاصيل وملامح النهضة التكنولوجية التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات.

وأضافت أن تطبيقات التكنولوجيا في المجالات المختلفة تساهم في تقليل الوقت الذي تستغرقه الأعمال والخدمات الحكومية، وتحسينها.

وتعقد القمة، التي تنظمها "سي سي بلاس" بالشراكة مع "فيكتوري لينك"، يوم 14 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ويرعاها "مصراوي" إعلاميا.

وقالت لمياء كامل إن المتحدثين الرئيسين في "القمة" سواء كانوا مسؤولين حكوميين، أو دوليين، أو خبراء وشخصيات فاعلة في المجتمع، سيلقون الضوء حول المميزات الإيجابية التي تعمل الدولة على تحقيقها في الفترة المقبلة في مجال "ميكنة الخدمات"، خاصة مع خطة نقل المصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما تمتلكه من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وهو ما يمثل مجالاً خصباً للتعاون بين مصر، ومختلف دول العالم التكنولوجية، ويفتح آفاقاً إضافية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين تلك الدول ومصر.

وأضافت أن "الحكومة المصرية تعمل على ميكنة كافة الخدمات حالياً، وتقديمها عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أو مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف حرصها على تبسيط الإجراءات، وكسر جمود الروتين الحكومي سواء للمواطنين المتعاملين مع "الإنترنت" والبالغ عددهم 37 مليون مستخدم، بحسب الإحصائيات الرسمية، أو غيرهم من كبار السن، ومن لا يجيدون استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

ومن جانبها قالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك الشريكة في تنظيم قمة "صوت مصر .. صحوة العقول" إن "الميكنة" أحد جوانب "المشروع القومي للبنية المعلوماتية"، الذي تشرف عليه هيئة الرقابة الإدارية.

وأضافت أن هذه المنظومة ستسهم في تلقي المواطنين العديد من الخدمات مثل: منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وزيادة إيرادات الدولة عبر مواجهة التهرب الضريبي، حيث ستمنع الحكومة، بداية من منتصف العام الحالي، التعامل في المصالح الحكومية بأي مبالغ نقدية تزيد على 500 جنيهاً، إلى جانب منظومة ميكنة المواليد والوفيات التي حصدت عدة جوائز دولية، لما لها من انعكاسات كبيرة في التخطيط الاستراتيجي للحكومة، وكذلك ميكنة الخدمات التموينية.

وأكدت "الصبان" حرص الحكومة على نشر خدمات الدفع الإلكتروني وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مما سيساهم في اجتذاب فئات جديدة ومختلفة، وهو ما تسعى "قمة صوت مصر.. صحوة العقول" خلال انعقادها إلى توصيله للعالم.