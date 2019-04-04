البنك الزراعي يستهدف نشر 1200 ماكينة صرف آلي في كل فروعه

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن البنك يستهدف نشر 1200 ماكينة صرف آلي "ATM" بكافة فروع البنك على ثلاث مراحل، وذلك بالتزامن مع خطة تطوير الفروع.

وأضاف القصير، أن من المتوقع أن تحدث خطة نشر ماكينات الصراف الآلي بعد اكتمال تنفيذها طفرة في حجم التعامل مع البنك.

وذكر أن البنك تعاقد على عدد ألف ماكينة عد نقدية لمساعدة الفروع في التوريد خلال التوقيتات المحددة.

وأشار القصير إلى أن البنك يعمل حاليا على الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والخاصة بإنشاء مركز البيانات الأساسي، ويتم حاليا مراجعة العروض الفنية للبدء في التنفيذ.

وذكر رئيس البنك أنه في إطار تطوير العمل بالفروع، تم دعم الفروع وتزويدها بالأدوات التي تكفل تحقيق طفرة في حجم التعامل، خاصة من أجهزة الكمبيوتر، لتتوفر في 85% من فروع البنك بعد أن كانت 22% فقط.

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