39 مليار دولار حصيلة مصر من 5 مصادر للعملة الصعبة في ستة أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة مؤخرا عن ميزان المدفوعات، أن مصر حققت حصيلة بقيمة 38.9 مليار دولار من 5 مصادر للعملات الأجنبية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة 6.6% عن حصيلة هذه المصادر خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتتضمن هذه المصادر، الصادرات، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أبرز التغيرات التي سجلتها حصيلة هذه المصادر من العملات الأجنبية خلال النصف الأول من 2018-2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.