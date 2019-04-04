أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو جنيه واحد للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 623 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 622 جنيها في تعاملات مساء أمس.

وكان سعر الجرام انخفض في نهاية تعاملات أمس جنيهين مقارنة بمستواه في تعاملات منتصف اليوم والذي كان عند مستوى 624 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 534 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 712 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4984 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته في أسبوع الذي سجله الجلسة السابقة، بينما يتطلع المستثمرون لإحراز تقدم في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1292.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1296.80 دولار للأوقية.