مصر تعرض جهود تعزيز دور القطاع الخاص بأفريقيا في اجتماعات البنك الإسلامي

كتب- مصطفى عيد:

عرض شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجهود المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي للعام الجاري، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية اليوم الخميس.

كما عرض مرزبان جهود مصر لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والاستثمار في البنية التحتية التي نجحت فيها بمصر وفق ما أشادت به المؤسسات الدولية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وافتتح هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، منتدى القطاع الخاص، اليوم الخميس، تحت عنوان "سلسلة القيمة الإقليمية في أفريقيا ودور القطاع الخاص"، بحضور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي الاستيراد والتصدير، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة مراكش المغربية.

وشارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، برئاسة شهاب مرزبان، في الاجتماعات السنوية الـ44 للبنك الإسلامي للتنمية، بمدينة مراكش، وذلك بحضور ممثلين عن 57 دولة.

وأشار مرزبان، خلال المنتدى اليوم، إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص الأفريقي لتنفيذ خطط وبرامج تنموية بمختلف المجالات، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الأفريقي.

وأكد ضرورة تحفيز نمو الشركات الإفريقية الناشئة في القارة، ودعم المستثمر الأفريقي الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال خاصة في المجال التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأوضح مرزبان أن الجهود المصرية تشمل أيضًا إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في القارة، في إطار توجيهات الرئيس مؤخرا بمنتدى أفريقيا 2018.

وأشار هاني سالم سنبل، إلى دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في دعم التكامل الإقليمي بالقارة الأفريقية في ظل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخرا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050.

وأكد سنبل أن هناك فرصا كبيرة في القارة الأفريقية، في ظل ما تملكه القارة من قدرة على جذب الكثير من الاستثمارات، وإنشاء علامات تجارية أفريقية قادرة على خلق فرص العمل.

وذكر أن سلسلة القيمة تغطي إنتاج السلع والخدمات حتى تسويقها النهائي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى التركيز على أهمية سلسلة القيمة العالمية، وتحقيق أكبر قدر من فوائد التكامل الإقليمي من خلال التركيز على شركات القطاع الخاص العاملة في سلسلة القيمة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال سنبل إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنشئت بهدف النهوض بالتجارة، وهو ما يساهم في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه منذ إنشاء المؤسسة في 2008 وحتى نهاية عام 2018 قدمت المؤسسة أكثر من 45 مليار دولار من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منها 9.6 مليار دولار للدول الأعضاء في قارة أفريقيا وهو ما يمثل 21% من إجمالي التمويل التراكمي.

وأكد سنبل دعم المؤسسة للجهود المصرية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في تحقيق التكامل الإقليمي داخل القارة.

وعقد شهاب مرزبان، اجتماعا مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور.

وبحسب البيان، تشمل هذه المحاور توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري، وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتجية، ودعم توجه مصر نحو السوق الأفريقي في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي في 2019، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء، على دعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأشار مرزبان، إلى وجود الكثير من الفرص التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وقال أسامة القيسي، إن الجميع يتطلع للاستثمار في مصر، وتسعى المؤسسة بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة، وفقا للبيان.

وبلغ إجمالي عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر 5.17 مليار دولار، تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، وفقا للقيسي.

كما أصدرت المؤسسة منذ إنشائها 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات، بحسب القيسي.

والتقى أيضا وفد وزارة الاستثمار، مع أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة، بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تشمل المذكرة التعاون لدعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وفقا للبيان.