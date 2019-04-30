البورصة تصعد مع بداية تعاملات أول جلسة بعد إجازة الربيع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% إلى مستوى 14882 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وهي أول جلسة بعد إجازة استمرت 5 أيام، احتفالا بذكرى تحرير سيناء وأعياد الربيع.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان مؤشر البورصة ارتفعت مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.85% إلى مستوى 14770 نقطة.