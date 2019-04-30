تراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والباذنجان البلدي والفلفل الرومي البلدي، بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الطماطم، 10 قروش، ليتراوح بين 2.5 و6.1 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة للكيلو جرام لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و6.1 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.