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    أسعارالدولار ترتفع في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات الأربعاء

    05:06 م الأربعاء 03 أبريل 2019
    أسعارالدولار ترتفع في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات الأربعاء

    سعر الدولار

    كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 6 بنوك عند مستوى بداية التعاملات.

    ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشين ليصل إلى 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    سعر الدولار بنك قناة السويس أسعارالدولار الجنيه المصري

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