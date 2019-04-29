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    تراجع البصل والخيار والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة

    02:08 م الإثنين 29 أبريل 2019
    تراجع البصل والخيار والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة

    سوق للخضار

    كتب- محمد علاء الدين:

    انخفضت أسعار الفلفل والخيار والبصل والباذنجان، بينما تراجعت أسعار الليمون والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس.

    وتراوحت أسعار البصل بين 3 و 5 جنيهات والخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بسوق الجملة.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

    البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

    البصل بين 3 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

    الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات بانخفاض جنيهين.

    الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

    الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

    البسلة بين 7 و10 جنيهات.

    القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

    اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بزيادة جنيهين.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

    الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.

    أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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