تراجع البصل والخيار والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة
كتب- محمد علاء الدين:
انخفضت أسعار الفلفل والخيار والبصل والباذنجان، بينما تراجعت أسعار الليمون والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس.
وتراوحت أسعار البصل بين 3 و 5 جنيهات والخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بسوق الجملة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
البطاطس بين 4 و5 جنيهات.
البصل بين 3 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.
الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.
الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات بانخفاض جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الملوخية بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.
البسلة بين 7 و10 جنيهات.
القلقاس بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.
اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بزيادة جنيهين.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.
الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.
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