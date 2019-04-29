تراجع البصل والخيار والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق الجملة

كتب- محمد علاء الدين:

انخفضت أسعار الفلفل والخيار والبصل والباذنجان، بينما تراجعت أسعار الليمون والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس.

وتراوحت أسعار البصل بين 3 و 5 جنيهات والخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، وبلغ سعر الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بسوق الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات.

البصل بين 3 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 5 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 19 و23 جنيها بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات بانخفاض جنيهًا واحدًا.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات.