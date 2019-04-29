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    بين 50 و115 جنيهًا.. أسعار ومكونات "شنطة رمضان" في 7 سلاسل تجارية

    01:51 م الإثنين 29 أبريل 2019
    بين 50 و115 جنيهًا.. أسعار ومكونات "شنطة رمضان" في 7 سلاسل تجارية

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    مع اقتراب شهر رمضان، تُعد المتاجر الكبيرة، شنط متنوعة لاحتياجات الشهر الكريم، والتي يقبل على شرائها الكثيرون من أجل تقديمها كهدايا للمقربين أو المحتاجين، أو حتى لاستخدامهم الشخصي.

    وتختلف أسعار الشنط رمضان بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، وكذلك بحسب كل متجر، حيث تتراوح الأسعار ببن 50 و115 جنيها.

    يقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار ومكونات شنط رمضان، في 7 متاجر شهيرة في القاهرة.

    1- ألفا ماركت:

    سعر الشنطة 94 جنيهًا

    المكونات:

    كيلو أرز

    كيلو سكر ألفا

    لفة قمر الدين مصري 400 جرام

    مكرونة هنية 400 جرام

    شاي بروك بوند ناعم 40 جرامًا

    شاي السلام ناعم 40 جرامًا

    زيت مرجانة 750 مللي جرامًا

    سمن مرجانة 700 جرام

    صلصة طماطم فودي 300 جرام

    2- سوبر ماركت مترو:

    سعر كرتونة رمضان: 75 جنيهًا

    المكونات:

    2 كيلو أرز اكسترا

    كيلو سكر ريحانة

    علبة سمنة روابي 750 جرامًا

    1 زيت هنادي 750 مللي جرامًا

    1 مكرونة فرن الملكة 400 جرام

    2 مكرونة خواتم الملكة 400 جرام

    1 ملح الخير

    1 صلصة الشمس

    1 شاي أهل مصر

    3- سوبر ماركت أولاد رجب:

    يقدم ثلاثة عروض هي كرتونة أهل الخير، وكرتونة أهل الكرم، وكرتونة العيلة.

    سعر كرتونة الخير: 48.95 جنيه

    المكونات:

    كيلو أرز

    كيلو سكر

    كيس مكرونة 350 جرامًا

    كيس صلصة 135 جرامًا

    1 زيت خليط 600 مللي جرام

    شاي ناعم 400 جرام

    ظرف سمنة 350 جرامًا

    كرتونة أهل الكرم:

    سعر الكرتونة 59.95 جنيه

    المكونات:

    كيلو أرز

    كيلو سكر

    كيلو مكرونة

    برطمان صلصة 300 جرام

    1 زيت خليط 600 مللي جرام

    شاي ناعم 400 جرام

    كرتونة العيلة:

    سعر الكرتونة 86.95 جنيه

    المكونات:

    علبة سمنة روابي 750 جرامًا

    1 زيت خليط حلوة 750 مللي جرامًا

    كيلو أرز أكسترا

    كيلو سكر الأسرة

    2 كيس مكرونة الملكة 400 جرام

    برطمان صلصة جاردينو 320 جرامًا

    1 شاي ناعم العروسة 100 جرام

    تمر جاف فاخر 400 جرام

    4- سوبر ماركت خير زمان:

    يقدم خير زمان عرضين هما شنطة خير زمان، وكرتونة خير زمان

    شنطة خير زمان:

    سعر الشنطة 85 جنيهًا

    المكونات:

    2 كيلو أرز أبو الفتوح

    كيلو سكر الأسرة

    سمنة مرجانة 650 جرامًا

    زيت مرجانة 750 مللي جرامًا

    2 مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا

    2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا

    كيس ملح الخير 400 جرام

    صلصة الشمس 300 جرام

    كرتونة خير زمان:

    سعر الكرتونة 70 جنيهًا

    المكونات:

    2 كيلو أرز الأميرة

    كيلو سكر بهية

    سمنة مرجانة 350 جرامًا

    زيت هدية 750 مللي جرامًا

    مكرونة فرن مكرونتو 350 جرامًا

    2 مكرونة خواتم مكرونتو 350 جرامًا

    كيس ملح الخير 400 جرام

    صلصة الشمس 300 جرام

    5- سوبر ماركت فتح الله:

    يقدم فتح الله عرضين هما كرتونة الخير الأساسية، وكرتونة الخير المميزة.

    كرتونة الخير الأساسية:

    سعر الكرتونة 50 جنيهًا

    المكونات:

    كيلو أرز

    كيلو سكر

    1 مكرونة 300 جرام

    زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام

    برطمان صلصة 370 جرامًا

    كيس عدس أصفر

    كرتونة الخير المميزة:

    سعر الكرتونة 115 جنيهًا

    المكونات:

    علبة سمنة نباتي 700 جرام

    زجاجة زيت خليط 800 مللي جرام

    كيلو أرز

    كيلو سكر

    كيس مكرونة 300 جرام

    كيلو بلح أسواني

    برطمان صلصة 280 جرامًا

    علبة فول مدمس 400 جرام

    كيس جوز هند 250 جرامًا

    كيس عدس 400 جرام

    لفة قمر الدين 400 جرام

    كيس زبيب 250 جرامًا

    6- كارفور:

    سعر الكرتونة: 49.95 جنيه

    المكونات:

    زجاجة زيت خليط 750 مللي

    ظرف سمنة 350 جرامًا

    2 مكرونة 350 جرامًا

    كيس أرز 900 جرام

    كيس فول 350 جرامًا

    كيلو سكر

    باكو شاي 40 جرامًا

    7- هايبر وان:

    يقدم هايبر عرضين هما كرتونة الخير الوسط، وكرتونة الخير الكبيرة.

    كرتونة الخير الوسط:

    سعر الكرتونة 69.95 جنيه

    المكونات:

    كيلو أرز

    كيلو سكر

    كيلو مكرونة

    2 ظرف صلصة 50 جرامًا

    زجاجة زيت خليط 600 مللي

    ظرف سمن 500 جرام

    باكو شاي ناعم 40 جرامًا

    كيس فول 500 جرام

    كرتونة الخير الكبيرة:

    سعر كرتونة الخير الكبيرة 99.95 جنيه

    المكونات:

    2 كيلو أرز

    2 كيلو سكر

    3 كيس مكرونة 350 جرامًا

    زجاجة زيت خليط 750مللي

    سمن 350 جرامًا

    2 شاي ناعم 40 جرامًا

    3 ظرف صلصة 50 جرامًا

    كيس فول 500 جرام

    كيس عدس 500 جرام

    كيلو بلح

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