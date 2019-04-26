تراجع البطاطس وزيادة البرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار 4 أصناف من الخضروات في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الفاكهة الشتوية من البرتقال والليمون، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وهبط سعر البطاطس والكوسة والباذنجان البلدي والبصل، خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخيار البلدي و الفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 جنيه و6 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 2.75 و 3.75 جنيه بتراجع 25 قرشًا.

الفاصوليا بين 7 و 13 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جينهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 7 و 10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و8 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 17 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و7 جنيهات بزيادة 50 قرشًا.