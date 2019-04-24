ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 43 و47 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 59 و65 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وهبط أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 34 و37 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق الجملة بالعبور.