مصر تختتم ثاني جولات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

كتبت- دينا خالد:

اختتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة الثانية من مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والتي عقدت على مدى ثلاثة أيام، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وتأتي الجولة الثانية من المفاوضات استكمالا لما تم خلال فعاليات الجولة الأولى والتي عقدت بالقاهرة خلال يناير الماضي، حيث من المقرر عقد الجولة الثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل.

وحضر جولة المفاوضات من الجانب المصري ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، وإيهاب طلعت نصر سفير مصر لدى موسكو، وناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، حيث تم توقيع محضر اجتماعات هذه الجولة من المفاوضات بحضور أعضاء الوفدين المصري والأوراسي.

ووفقا للبيان، تأتي مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو خلال شهر أكتوبر الماضي، على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.

وشارك في المفاوضات- التي قادتها وزارة التجارة والصناعة- ممثلون عن وزارات الاستثمار، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهاز المنافسة، ومصلحة الجمارك المصرية.

كما شارك في المفاوضات ممثلو دول الاتحاد الاوراسي والذي يضم روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، ومسئولو المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، بحسب البيان.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الجولة من المفاوضات حققت تقدماً ملموساً في عدد من الموضوعات الهامة، تضمنت التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة البينية، والمعالجات التجارية، وقواعد المنشأ، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، والمنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى التعاون الاستثماري، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت أن الطرفين يسعيان إلى الانتهاء من المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بنهاية عام 2019.

ويدعم هذا الاتفاق منظومة التجارة البينية الإقليمية، بحسب وزارة التجارة، حيث تمثل مصر سوقا كبيرا بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد، فضلاً عن كونها محورا رئيسيا لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.

كما أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا، بالإضافة إلى إمكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، والدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد، ولا سيما روسيا، في مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما في ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وخاصة زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.