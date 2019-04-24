41 % زيادة في أرباح "سي آي كابيتال" خلال الربع الأول من 2019

كتب- محمد علاء الدين:

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها حققت صافي أرباح بقيمة 115.5 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 41% عن نفس الفترة من عام 2018؟

وأضافت الشركة أنها حققت إيرادات بقيمة 728.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة نمو 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي بنسبة 32 % خلال الربع الأول للعام الجاري مقارنة بالعام الماضي، محققة أرباح تشغيلية بقيمة 189.2 مليون جنيه.

ووفقا للبيان، وحقق نشاط التأجير التمويلي بالشركة نموا في إيراداته بنسبة 48.2% لتصل الإيرادات إلى 527.5 مليون جنيه، فيما زاد حجم محفظة التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل حجم محفظة التأجير التمويلي للشركة إلى 7 مليارات جنيه.

وارتفعت إيرادات نشاط التمويل متناهي الصغر بنسبة 24.2% ليصل الى 80.5 مليون جنيه خلال الربع الأول، فيما ارتفع صافي أرباح النشاط بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 29.2 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنهاية الربع الأول إلى 629.6 مليون جنيه.

وزادت إيرادات خدمات الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات بنسبة 4.9% عن الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 26.6 مليون جنيه.