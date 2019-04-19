الجنيه يرتفع أمام أسعار 8 عملات أجنبية وعربية خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

هبطت أسعار 8 عملات أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في البنك الأهلي.

وخلال الأسبوع، فقد الدولار في البنوك نحو 10 قروش ليسجل أمس الخميس 17.15 جنيه للشراء و17.25 جنيه للبيع مقابل 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع، الخميسي الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.31 جنيه للشراء و22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.53 جنيه للشراء و22.74 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 19.29 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 56.40 جنيه للشراء و56.75 جنيه للبيع، مقابل 56.65 جنيه للشراء و57.08 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.57 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع مقابل 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.67 جنيه للشراء و4.70 جنيه للبيع مقابل 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، وتراجع سعر الريال القطري إلى 4.45 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع، مقابل 4.48 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع.