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    البنك التجاري الدولي يؤسس مكتبا تمثيليا في "أديس أبابا"

    06:24 م الخميس 18 أبريل 2019
    البنك التجاري الدولي يؤسس مكتبا تمثيليا في "أديس أبابا"

    البنك التجاري الدولي

    القاهرة- مصراوي:

    قال البنك التجاري الدولي، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنه أسس مكتبا تمثيليا له في مدينة أديس أبابا، بأثيوبيا.

    وأضاف البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط البنك التوسعية في السوق الأفريقية، وتعزيز العلاقات مع البنوك الأثيوبية ودعم التبادل التجاري من خلال الترويج للصادرات المصرية إلى أثيوبيا، ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

    وأشار البنك إلى أن المكتب التمثيلي في أدجيس بابا يعد حدر الأساس لتواجده في أحد أكثر الأسواق الجاذبة بالمنطقة، "حيث سجلت أثيوبيا أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في السنوات السابقة".

    وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك، "نحن سعداء بهذه الخطوة الأولى للتواجد الإقليمي لمصرفنا ونتطلع لفرص النمو الواعدة التي يوفرها السوق الأثيوبي، خاصة في ظل الإصلاحات التي قامت بها أثيوبيا مؤخرا".

    البنك التجاري الدولي البورصة المصرية أديس أبابا
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