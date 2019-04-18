أسعار الذهب في مصر تتراجع 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

هبطت أسعار الذهب في مصر 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، لتواصل الانخفاض لليوم الرابع على التوالي فاقدة 16 جنيها من قيمتها.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 609 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقابل 617 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 522 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 696 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4872 جنيها.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر الماضي، اليوم الخميس، وسط مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي ربما لا يتدهور بالدرجة التي كانت متوقعة من قبل، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المخاطرة قبل نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1272.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى 1270.99 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر 2018، بحسب الوكالة.

وفقد المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع 1.4% من قيمته، ويتجه لتسجيل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. ومن المقرر أن تغلق أغلب الأسواق في 19 أبريل بمناسبة الجمعة العظيمة.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2% إلى 1274.50 دولار للأوقية، بحسب رويترز.