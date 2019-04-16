ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، بينما تراجع سعر كيلو البطاطس 25 قرشا.

ويتراوح سعر الطماطم بسوق العبور بين 2.25 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4 و6 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات أيضا، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 4 و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البسلة بين 7 و10 جنيهات.

القلقاس بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 18 و22 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.