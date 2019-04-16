سحر نصر: مصر من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة رغم التباطؤ العالمي

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر نجحت في زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 4%، لتصبح مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة وفقا لرؤية صندوق النقد والبنك الدوليين، رغم الحديث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والذي ألقى بظلاله على اجتماعات الصندوق والبنك هذا العام.

وأضافت الوزيرة خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، أن مصر تجذب الاستثمار كثيف العمالة وذي القيمة المضافة المرتفعة، والناقل الجيد للتكنولوجيا، والموجهة للتصدير القادرة على جلب العملة الأجنبية "الصعبة" لاقتصاد مصر، وهي نوعية الاستثمارات التي تسعى إليها، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزيرة أن "استثمارات القطاع الخاص في مصر نمت بمعدل 26%، فنحن لا ننظر فقط للاستثمار الأجنبي المباشر بل لإجمالي الاستثمارات بما فيها الاستثمار المحلي، كما زاد عدد الشركات المُؤسسة بنسبة 27%، ما يجعلني متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري".

وأشارت الوزيرة إلى أن سياسات الدولة تساعد كثيرًا لتحسين بيئة الأعمال وفتح مجال لاستثمارات جديدة للتدفق للداخل المصري، وهو ما ينعكس بشكل حقيقي في الأرقام، التي يمكن تتبعها في تدفقات الاستثمار المباشر للداخل، والرقم الكلي للاستثمار الخاص، مع الوضع في الاعتبار الإطار العالمي لتدفق الاستثمارات.

وأوضحت أن مصر تسعى لتحقيق إصلاح مؤسسي وقانوني شامل لتحسين بيئة الاستثمار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية لمصر تتضمن أن يقود القطاع الخاص حركة الاستثمار.

وتابعت: "لذا قمنا بكافة الإصلاحات لتحقيق ذلك، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث حسنت مؤسسات التصنيف الائتماني تقييم مصر بشكل مستمر، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية التي تعكس ذلك في تقاريرها".

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية للاقتصاد المصري تتضمن برنامجا جريئا وشجاعا للإصلاح الاقتصادي وشبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات، فهناك قانون الاستثمار الذي منح الكثير من الضمانات للقطاع الخاص، وأيضًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية، لإعادة وضع مصر على خارطة الاستثمار العالمية.

وأضافت الوزيرة: "قمنا أيضًا بإصلاحات أخرى مثل الإصلاحات القطاعية، فهناك قانون جديد للغاز، وقانون للطاقة المتجددة، وقانون للنقل، وهو ما انعكس على تأسيس شركات كبرى كثيرة".