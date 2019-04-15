هيئة التأمينات: 9.8 مليون مستفيد من زيادة المعاشات في أول يوليو

القاهرة-مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الاثنين، إن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتمد في اجتماعه الأخير الموازنة التخطيطية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي للعام المالي 2019-2020.

وأشار البيان إلى أن المجلس تمت إحاطته بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من 1-7-2019 وبحد أدنى 150 جنيها شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات بحيث يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه.

وذكر البيان أن زيادة المعاشات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة.

وكان الرئيس قد قرر زيادة سنوية لأصحاب المعاشات نسبتها 15% بداية من يوليو المقبل وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وتتكلف الزيادة الجديدة 28.1 مليار جنيه، وتعد أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق يستفيد منها 9.8 مليون مستفيد، وفقًا للبيان.

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