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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

    10:29 ص الأحد 14 أبريل 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 15126 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر دون تغير بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 15106 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء، والمصريين للبيع.

    البورصة مؤشر EGX30

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