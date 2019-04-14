ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 15126 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأحد.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 استقر دون تغير بنهاية تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 15106 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب للشراء، والمصريين للبيع.