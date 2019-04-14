أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك مصر إلى 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية قرشين إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشا واحدا إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.