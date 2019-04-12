وزير المالية: قطاع المواصلات والسكة الحديد التحدي الأكبر للحكومة

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن التحدي الأكبر أمام مصر يتمثل في قطاع المواصلات والسكك الحديدية "وهو ما نعمل على مواجهته حاليا" بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير خلال افتتاح المؤتمر "مبادرة التنمية الدولية لتشجيع التعاون الافريقي عن طريق المشروعات الصغيرة" أحد الفعاليات الدولية المقامة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن، أن الحكومة تعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا.

وقال وزير المالية، إن الوضع المالي للاقتصاد المصري حاليا يعد أفضل من أوضاعه قبل 2011 بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية لمصر.

وأضاف "نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه ما يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضع مصر ضمن الدول الأعلى نموًا في الشرق الأوسط".

وأوضح الوزير أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ خطة لتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة أدت إلى خفض مستوى الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 98% حاليا، متوقعًا أن ينخفض إلى 93% في يونيو المقبل و89% في عام 2019- 2020.

وقال الوزير إن هناك 13 مدينة جديدة يجري إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة لم تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء في تمويل إنشائها بل تموّل ذاتيًا.

وأشار معيط، إلى أن الإصلاحات التي تجرى تشمل جميع القطاعات الحيوية خاصة تطوير البنية التحتية لمصر حيث يتم إنشاء 5 أنفاق اسفل القناة لتقليل زمن السفر من وادي النيل إلى سيناء بالإضافة إلى إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة.